ФСБ готова к борьбе с терроризмом на морских объектах в Крыму

По информации ведомства, одной из серьезных задач является выявление, предупреждение и пресечение террористических и экстремистских угроз в приграничье. В этих целях в Симферополе образован оперативный штаб в морском районе (бассейне). Возглавляет штаб начальник крымского погрануправления ФСБ России Юрий Звирык.

"Несмотря на то, что оперативный штаб создан недавно, им уже проведено три командно-штабных учения, результаты которых продемонстрировали готовность указанных структур к борьбе с терроризмом на объектах морской экономической деятельности в Азово-Черноморском бассейне", — говорится в сообщении.

Основная цель оперативного штаба — организация планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, управление контртеррористическими операциями в зоне ответственности.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа — гражданами РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд».

Накануне украинский суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, которое, по данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря для строительства Крымского моста. По информации пресс-службы украинской прокуратуры, судно сейчас находится в порту в Одесской области. Как сообщили позже РИА Новости инфоцентр «Крымский мост», песок арестованного на Украине судна не предназначался для строительства моста за его ненадобностью.

Крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило также, что в республике на российско-украинском участке границы создана исключительная система охраны. «Федеральная служба безопасности России в приоритетном порядке направляла в Крым самые передовые технологии, благодаря которым полуостров имеет свою исключительную систему охраны границы», — говорится в сообщении.

В частности, только за прошлый год российскими пограничниками было выявлено и задержано более 20 нарушителей госграницы, свыше 1,2 тысячи нарушителей режима госграницы и почти 2,3 тысячи нарушителей пограничного режима, более 1,1 тысячи лиц с недействительными документами на право пересечения границы. Кроме того, в прошлом году выявлены 3 единицы огнестрельного оружия и более 240 единиц боеприпасов, 28 тайников в автомобильном транспорте заграничного следования и 7 схронов с боеприпасами (большая часть относится к периоду Великой Отечественной войны).