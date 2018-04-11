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Конституционный суд Украины рассматривает отмену депутатской неприкосновенности
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Конституционный суд Украины рассматривает отмену депутатской неприкосновенности 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Судьи Конституционного суда (КС) Украины приступили к рассмотрению двух законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом в среду корреспондент ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Сегодня Большая палата КС на пленарном заседании в форме письменного производства приступила к рассмотрению законопроекта №6773, который инициировали 158 депутатов Верховной рады", — уточнили в суде. В четверг, по данным пресс-службы, пройдет обсуждение формы рассмотрения президентского законопроекта №7203, который от инициативы Рады отличается сроком вступления в силу.
Предложенный парламентариями законопроект предусматривает исключение первой и третьей частей из 80-й статьи Конституции Украины, которые гарантируют депутатам неприкосновенность. При этом в Раде считают, что закон должен вступить в силу уже на следующий день после публикации. Депутатский законопроект практически совпадает с президентским, но Петр Порошенко предлагает отменить неприкосновенность только с 2020 года.
На Украине для внесения поправок в Конституцию Рада должна направить соответствующий законопроект в КС, после чего, получив положительные выводы, принять документ об изменениях сначала за основу и только на следующей сессии утвердить его при поддержке не менее 300 депутатов.
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