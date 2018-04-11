Конституционный суд Украины рассматривает отмену депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 11 апреля. / ТАСС /. Судьи Конституционного суда (КС) Украины приступили к рассмотрению двух законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом в среду корреспондент ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня Большая палата КС на пленарном заседании в форме письменного производства приступила к рассмотрению законопроекта №6773, который инициировали 158 депутатов Верховной рады ", — уточнили в суде. В четверг, по данным пресс-службы, пройдет обсуждение формы рассмотрения президентского законопроекта №7203, который от инициативы Рады отличается сроком вступления в силу.

Предложенный парламентариями законопроект предусматривает исключение первой и третьей частей из 80-й статьи Конституции Украины, которые гарантируют депутатам неприкосновенность. При этом в Раде считают, что закон должен вступить в силу уже на следующий день после публикации. Депутатский законопроект практически совпадает с президентским, но Петр Порошенко предлагает отменить неприкосновенность только с 2020 года.

На Украине для внесения поправок в Конституцию Рада должна направить соответствующий законопроект в КС, после чего, получив положительные выводы, принять документ об изменениях сначала за основу и только на следующей сессии утвердить его при поддержке не менее 300 депутатов.