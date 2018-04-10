Стабилизация ситуации в Донбассе невозможна из-за Киева, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК , 10 апр — РИА Новости . Стабилизация обстановки в Донбассе возможна только при соблюдении Киевом минских договоренностей, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.

"Хотелось бы отметить, что пока ВСУ (вооруженные силы Украины ) не прекратят грубейшим образом игнорировать те нормативно-правовые документы, которые были подписаны в Минске , ни о какой стабилизации ситуации на Донбассе и речи быть не может", — заявил Марочко.

Он подчеркнул, что Народная милиция ЛНР «неукоснительно соблюдает минские договоренности».