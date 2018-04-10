Ещё
Стабилизация ситуации в Донбассе невозможна из-за Киева, заявили в ЛНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стабилизация ситуации в Донбассе невозможна из-за Киева, заявили в ЛНР 

РИА Новости 18 часов назад
ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Стабилизация обстановки в Донбассе возможна только при соблюдении Киевом минских договоренностей, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.
"Хотелось бы отметить, что пока ВСУ (вооруженные силы Украины) не прекратят грубейшим образом игнорировать те нормативно-правовые документы, которые были подписаны в Минске, ни о какой стабилизации ситуации на Донбассе и речи быть не может", — заявил Марочко.
Он подчеркнул, что Народная милиция ЛНР «неукоснительно соблюдает минские договоренности».
РИА Новости: последние новости
Во Львове украинцы подрались из-за "российской попсы" "Если нет денег - умрут": в Раде объяснили, как будут лечить украинцев Стабилизация ситуации в Донбассе невозможна из-за Киева, заявили в ЛНР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления941
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей162
Небо над Сирией опустело431
Британия отказалась бомбить Сирию99
Умер автор хитов Киркорова14
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение