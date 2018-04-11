Украинское конструкторское бюро признало провал

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Коллектив украинского КБ «Южное» рассказал о провале своих проектов 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: аккаунт Государственного космического агентства Украины в Facebook
Коллектив украинского конструкторского бюро "Южное" запустил к 64-летию КБ альтернативный сайт бюро, на котором описывается тяжелое положение предприятия, сообщает украинское издание "Вести".
Сотрудники КБ обвиняет руководителя бюро Александра Дегтярева в личном обогащении, провале всех значимых проектов и нанесении многомиллионных убытков бюджету государства.
В частности, на сайте критикуется предложение посла Украины в Австралии Миколы Кулинича о возможности разработки совместного космического проекта двух стран.
"Посол Кулинич обманул австралийцев, ведь Украине нечего запустить ни завтра, ни послезавтра. КБ "Южное" сегодня не может предложить ни одного готового решения для использования на подобном полигоне в Австралии", — пишут сотрудники КБ.
На сайте также говорится о продаже "сырых" ракетных технологий Индии, попытке продажи советских технологий полета на Луну Китаю и об отказе Бразилии от совместного с Украиной строительства ракеты-носителя "Циклон-4".
Создатели сайта от имени трудового коллектива призывают к отставке Дегтярева и привлечению его к ответственности.
В прошлом году КБ "Южное" оказалось в центре скандала, связанного с передачей ракетных технологий Северной Корее. Информацию о том, что КНДР успешно делает новые ракетные двигатели, основываясь на украинских разработках, в середине августа со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана опубликовала газета The New York Times.
В Киеве после этого сделали ряд противоречивых заявлений. Сначала эту информацию опровергли, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через Китай.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал публикации провокацией и заявил, что эти сведения "не имеет под собой никаких оснований".
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