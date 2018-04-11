Эксперт: для ЕС конфликт в Донбассе является неприемлемым

Для ЕС крайне желательно было бы любой ценой заморозить или разрешить конфликт в Донбассе. Такое мнение высказал член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько

«Даже ценой создания двух «украин» — пророссийской и прозападной. Для Брюсселя неприемлемым является именно военный конфликт и постоянное спонсирование украинской экономики с крайне низким эффектом, учитывая воровство и разбазаривание денег Киевом», — сказал эксперт в интервью «СП».

Однако, как отметил политолог, ЕС во многом вынужден слушаться указаний из «вашингтонского обкома».