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Эксперт: для ЕС конфликт в Донбассе является неприемлемым
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Эксперт: для ЕС конфликт в Донбассе является неприемлемым 

Свободная пресса 55 минут назад
Для ЕС крайне желательно было бы любой ценой заморозить или разрешить конфликт в Донбассе. Такое мнение высказал член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
«Даже ценой создания двух «украин» — пророссийской и прозападной. Для Брюсселя неприемлемым является именно военный конфликт и постоянное спонсирование украинской экономики с крайне низким эффектом, учитывая воровство и разбазаривание денег Киевом», — сказал эксперт в интервью «СП».
Однако, как отметил политолог, ЕС во многом вынужден слушаться указаний из «вашингтонского обкома».
Читайте подробнее в материале «СП» «Американцы не дадут остановить войну на Украине».
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