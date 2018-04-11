Украина и Германия проведут крупномасштабный бизнес-форум

Выступая перед журналистами по завершении переговоров, П. Порошенко заявил, что форум пройдет на территории Украины. Это мероприятие будет содействовать расширению межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

А. Меркель, в свою очередь, сказала, что в рамках бизнес-форума Украину посетит делегация представителей правительства ФРГ.

Накануне П. Порошенко прибыл в Германию с двухдневным рабочим визитом. —0—