Украина и Германия проведут крупномасштабный бизнес-форум 

Киев, 10 апреля /Синьхуа/ — Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель на состоявшейся сегодня в Берлине встрече достигли договоренностей о проведении масштабного двустороннего бизнес-форума. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Выступая перед журналистами по завершении переговоров, П. Порошенко заявил, что форум пройдет на территории Украины. Это мероприятие будет содействовать расширению межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
А. Меркель, в свою очередь, сказала, что в рамках бизнес-форума Украину посетит делегация представителей правительства ФРГ.
Накануне П. Порошенко прибыл в Германию с двухдневным рабочим визитом. —0—