Свыше десятки тысяч жителей Донецкой области остались без воды 

Из‐за прорыва линии водоснабжения на отрезке «Карловка‐Ровно» около 60 тысяч жителей нескольких населенных пунктов в Донецкой области сегодня остались без воды. Об аварии сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Отключенными от доступа к ресурсу оказались четыре города региона на территории, которая находится под контролем украинских властей: Селидово, Украинск, Горняк и Новогродовка.
Направив на место происшествия бригады аварийных служб, власти пообещали вернуть доступ к воде до конца дня.
Несколько дней назад украинский президент Петр Порошенко объявил о том, что тяжелые времена для жителей его страны завершились. Подобным высказыванием политик прокомментировал наступление Пасхи.