Десятки тысяч жителей Донецкой области остались без воды

Из‐за прорыва линии водоснабжения на отрезке «Карловка‐Ровно» около 60 тысяч жителей нескольких населенных пунктов в Донецкой области сегодня остались без воды, сообщает телеканал «360».

Об аварии сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины

Отключенными от доступа к ресурсу оказались четыре города региона на территории, которая находится под контролем украинских властей: Селидово Украинск , Горняк и Новогродовка

Направив на место происшествия бригады аварийных служб, власти пообещали вернуть доступ к воде до конца дня.