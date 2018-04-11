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Десятки тысяч жителей Донецкой области остались без воды
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Десятки тысяч жителей Донецкой области остались без воды 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Из‐за прорыва линии водоснабжения на отрезке «Карловка‐Ровно» около 60 тысяч жителей нескольких населенных пунктов в Донецкой области сегодня остались без воды, сообщает телеканал «360».
Об аварии сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Отключенными от доступа к ресурсу оказались четыре города региона на территории, которая находится под контролем украинских властей: Селидово, Украинск, Горняк и Новогродовка.
Направив на место происшествия бригады аварийных служб, власти пообещали вернуть доступ к воде до конца дня.
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