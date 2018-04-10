Политолог: Савченко сама дала властям Украины повод упечь ее в психушку

Сестра Надежды Савченко , арестованной по подозрению в подготовке терактов в Верховной Раде Украины , сообщила о скором переводе нардепа в больницу по её собственной просьбе. В интервью телеканалу NewsOne она подчеркнула, что такое поведение не характерно для её сестры.

Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН не исключил применения к Савченко методов карательной психиатрии по поручению киевских властей.

«Видно, что власть просчитала алгоритм поведения Савченко. Её голодовка, когда она создаёт угрозу своему здоровью, на руку власти. Савченко не до конца понимает, с кем имеет дело. И надо, кстати, напомнить, что украинские карательные медицинские структуры во времена Советского Союза были даже более изощрёнными и опасными, чем в Москве или Ленинграде . И очень много было политических диссидентов, которые были уничтожены именно в психушках. И тем более, сейчас это проще сделать», — заметил Соскин.

Политолог: Савченко не пройдёт и первый тур выборов президента Украины Однако Савченко сама усугубила своё положение, и теперь украинской власти ничего не стоит её устранить, добавил политолог. Слишком много сведений о представителях киевской верхушки она хочет вынести на публику.

«Она переоценила свои силы. И сделать какой-то укол в больнице — вообще не проблема. Что может с ней произойти теперь, даже трудно спрогнозировать. Проблема в том, что Савченко не имеет поддержки в обществе, как политический деятель. И здесь для неё возникает угроза. Потому что она очень серьёзный носитель информации — особенно про Медведчука, Порошенко, и тех сведений, которые она получила на встречах с сепаратистами, с тем же Захарченко. А власти совсем не надо, чтобы были открытые заседания суда, где она начнёт всё это рассказывать. Поэтому власть хочет её нейтрализовать. А она сама усугубила своё положение голодовкой. Теперь уже большого усилия не надо, чтобы окончательно её вывести из строя», — заключил Соскин.