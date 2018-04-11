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ВСУ 28 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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ВСУ 28 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские силовики 28 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Новое, «пасхальное», перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 21 нарушении перемирия.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 28 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили 20 артснарядов калибром 152 миллиметра, более 170 мин калибрами 82 и 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 587 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 404 единицы", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
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