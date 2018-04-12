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ВСУ 27 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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ВСУ 27 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 28 случаях нарушения перемирия.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 27 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР около 250 мин и артснарядов, они также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 604 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 587 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
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