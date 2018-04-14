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В ЛНР призвали ОБСЕ сдерживать обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ
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В ЛНР призвали ОБСЕ сдерживать обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зеркальными патрулями по обе стороны от линии соприкосновения обеспечить безопасность мирных жителей.
"Завтра, по православной традиции, жители ЛНР будут посещать места захоронения своих родственников и близких, в том числе и в так называемых серых зонах. Мы призываем представителей СММ ОБСЕ использовать данную информацию при планировании маршрутов патрулей, поскольку пагубная тенденция обстреливать мирных граждан украинскими боевиками набирает обороты", — сказал Марочко.
Он выразил надежду, что зеркальные патрули ОБСЕ сдержат в воскресенье обстрелы со стороны украинских силовиков.
"В свою очередь, Народная милиция ЛНР не ослабляет бдительности и поддерживает готовность к отражению наступления украинских агрессоров", — сказал Марочко.
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