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В ДНР заявили о гибели ополченца, спасавшего детей из зоны обстрела
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В ДНР заявили о гибели ополченца, спасавшего детей из зоны обстрела 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Ополченец, помогавший эвакуировать детей из зоны обстрела на окраине Горловки, погиб в результате огня со стороны украинских силовиков, заявил в четверг журналистам представитель командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в администрации подконтрольной ДНР Горловки заявили, что украинские силовики обстреляли школьный автобус с детьми на окраине города.
"Группа военнослужащих ВС ДНР в срочном порядке прибыла к месту инцидента и, рискуя жизнью, провела эвакуацию школьников из зоны обстрела в безопасное место. После этого, обстрел населенного пункта продолжился. Во время ведения огня со стороны ВСУ ранение, несовместимое с жизнью, получил один из наших военнослужащих, участвовавший в спасении детей", — заявил представитель командования ДНР.
Новое, «пасхальное», перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны обвиняют друг друга в обстрелах.
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