Ещё
В ДНР заявили о двух обстрелах Докучаевска со стороны ВСУ в понедельник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня

В ДНР заявили о двух обстрелах Докучаевска со стороны ВСУ в понедельник 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник два раза обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск, повреждения получили восемь жилых домов и АЗС, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Новое, «пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.
"Сегодня, 16 апреля, Докучаевск дважды подвергался обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего повреждения получили восемь жилых домов и АЗС", — сказал представитель ДНР в СЦКК журналистам.
Он заявил, что обстрел велся с применением бронетехники и гранатометов различного типа. «По предварительной информации, жертв нет», — добавил представитель ведомства.
РИА Новости: последние новости
Украина должна до октября решить, продлевать ли договор о дружбе с Россией На Украине готовят реформу, чтобы удержать заробитчан В ДНР отреагировали на планы Авакова "вернуть контроль над Донбассом"
 Ещё 82 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль329
Россия получила неожиданную поддержку68
Ответ США признали губительным для россиян353
Москва назвала виновника химатаки в Сирии312
Трамп предъявил России новое обвинение398
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение