В ДНР заявили о двух обстрелах Докучаевска со стороны ВСУ в понедельник

ДОНЕЦК , 16 апр — РИА Новости . Украинские силовики в понедельник два раза обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск , повреждения получили восемь жилых домов и АЗС, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Новое, «пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.

"Сегодня, 16 апреля, Докучаевск дважды подвергался обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего повреждения получили восемь жилых домов и АЗС", — сказал представитель ДНР в СЦКК журналистам.

Он заявил, что обстрел велся с применением бронетехники и гранатометов различного типа. «По предварительной информации, жертв нет», — добавил представитель ведомства.