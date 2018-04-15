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В ДНР заявили, что силовики обстреляли окраины Горловки
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В ДНР заявили, что силовики обстреляли окраины Горловки 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские силовики утром открыли огонь по окраинам подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, выпустив при этом 30 мин, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня утром зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по трем направлениям: Курдюмовка (под контролем Киева — ред.) — Зайцево (под контролем ДНР — ред.) — выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, Новолуганское (под контролем Киева — ред.) — Доломитное (под контролем ДНР — ред.) — выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, также украинские силовики вели огонь из зенитной установки и вооружения БМП по поселку Железная Балка.
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