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В ДНР за неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли три человека
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В ДНР за неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли три человека 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Три человека погибли, семеро получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Новое, «пасхальное», перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны обвинили друг друга в обстрелах.
"В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погибли три военнослужащих ВС ДНР и семь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", — сказал Басурин. По его словам, всего за неделю украинские силовики 182 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 700 мин и 55 артснарядов.
Басурин заявил, что силовики перебросили к линии соприкосновения около 40 гаубиц. «Нашей разведкой зафиксированы 152-миллиметровые самоходные гаубицы „Акация“ — 18 единиц; 152-миллиметровые буксируемые гаубицы „МСТА-Б“ — шесть единиц», — сказал он.
Также вблизи линии соприкосновения обнаружены более 20 гаубиц калибром 122 миллиметра, 13 танков, три 100-миллиметровые пушки, добавил представитель оперативного командования ДНР.
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