В ДНР уточнили число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ

ДОНЕЦК , 11 апр — РИА Новости . Семь человек получили ранения в Донецке при утреннем обстреле со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин

Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские силовики утром в среду открыли огонь по Донецку, по окраинам города было выпущено более 200 мин и снарядов. Сообщалось о ранении трех мирных жителей.

"В Куйбышевском районе Донецка ранения получили четверо мирных жителей, в поселке Старомихайловка (запад Донецка — ред.) ранены еще трое мирных граждан", — сказал Басурин.

По его словам, украинские силовики активно применяли тяжелое вооружение: по территории республики за сутки выпущено 55 артснарядов калибрами 152 и 122 миллиметра и 235 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. «Разрушены и повреждены около 60 квартир и домостроений, а также 12 участков газопровода», — добавил Басурин.

Он также призвал миссии ОБСЕ ООН , представителей контактной группы и стран «нормандского формата» зафиксировать последствия обстрелов ДНР со стороны украинских силовиков.

Новое, «пасхальное», перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.