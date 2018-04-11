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В ДНР уточнили число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ
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В ДНР уточнили число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: Капитал страны
ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Семь человек получили ранения в Донецке при утреннем обстреле со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские силовики утром в среду открыли огонь по Донецку, по окраинам города было выпущено более 200 мин и снарядов. Сообщалось о ранении трех мирных жителей.
"В Куйбышевском районе Донецка ранения получили четверо мирных жителей, в поселке Старомихайловка (запад Донецка — ред.) ранены еще трое мирных граждан", — сказал Басурин.
По его словам, украинские силовики активно применяли тяжелое вооружение: по территории республики за сутки выпущено 55 артснарядов калибрами 152 и 122 миллиметра и 235 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. «Разрушены и повреждены около 60 квартир и домостроений, а также 12 участков газопровода», — добавил Басурин.
Он также призвал миссии ОБСЕ, ООН, представителей контактной группы и стран «нормандского формата» зафиксировать последствия обстрелов ДНР со стороны украинских силовиков.
Новое, «пасхальное», перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.
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