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Силовики обстреляли трактор, работавший в поле, заявили в ДНР
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Силовики обстреляли трактор, работавший в поле, заявили в ДНР 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские силовики под Донецком обстреляли трактор, работавший в поле, сообщил в воскресенье журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Новое, «пасхальное», перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.
"Вчера, в районе поселка Спартак (под контролем ДНР — ред.), где украинские силовики решили использовать мирных граждан в качестве движущихся мишеней, в качестве цели был выбран трактор, выполнявший работы по вспашке сельхозугодий", — сказал Басурин.
По его словам, огонь силовики вели из минометов в течение получаса.
"При этом старались «класть» мины не по самой цели, а вблизи нее, заставляя тракториста уходить от обстрела, но продолжая наносить удары с другой стороны. Водитель трактора остался цел и здоров, однако осколками от разрывов техника выведена из строя", — добавил Басурин.
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