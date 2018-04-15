Силовики обстреляли трактор, работавший в поле, заявили в ДНР

Новое, «пасхальное», перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Вчера, в районе поселка Спартак (под контролем ДНР — ред.), где украинские силовики решили использовать мирных граждан в качестве движущихся мишеней, в качестве цели был выбран трактор, выполнявший работы по вспашке сельхозугодий", — сказал Басурин.

По его словам, огонь силовики вели из минометов в течение получаса.

"При этом старались «класть» мины не по самой цели, а вблизи нее, заставляя тракториста уходить от обстрела, но продолжая наносить удары с другой стороны. Водитель трактора остался цел и здоров, однако осколками от разрывов техника выведена из строя", — добавил Басурин.