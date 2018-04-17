Народная милиция ЛНР: украинские военные обстреляли Луганск, чтобы сорвать парад 9 мая

ЛУГАНСК , 17 апреля. / ТАСС /. Украинские силовики в ночь на вторник обстреляли Луганск с целью сорвать парад 9 мая. Об этом агентству Луганскинформцентр (ЛИЦ) заявил официальный представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко

"Киевские силовики сегодня ночью нанесли артиллерийский удар по району Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая. Вооруженные силы Украины целенаправленно произвели обстрел, чтобы сорвать проведения парада", — сказал Марочко.

При артобстреле, сообщает корреспондент ЛИЦ, был уничтожен танк времен Великой Отечественной войны, который должен был принять участие в параде.

Участники контактной группы с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в регионе. С 30 марта по инициативе лидеров провозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако, как и во время предыдущего режима прекращения огня, обстрелы полностью не прекратились.