Число раненных при обстреле Донецка увеличилось до трех

ДОНЕЦК , 11 апр — РИА Новости . Число раненых при обстреле Донецка со стороны украинских силовиков увеличилось до трех, заявили в среду журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские силовики утром в среду открыли огонь по Донецку, по окраинам города было выпущено более 200 мин и снарядов. В администрации Кировского района города РИА Новости сообщили о ранении двух человек в поселке Старомихайловка

"В результате обстрела двое жителей в населенном пункте Старомихайловка (поселок на западе Донецка — ред.) получили ранения… Куйбышевский район Донецка — ранение получил мужчина, который доставлен городскую больницу №1 Донецка", — заявил представитель командования ДНР.

По его словам, в результате утреннего обстрела со стороны украинских силовиков повреждены восемь домов.

Новое, «пасхальное», перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны обвиняют друг друга в обстрелах.