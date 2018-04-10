Украина арестовала еще одно российское судно 

Экипаж обвинили в незаконной добыче песка, пишет ТАСС. Сообщения об этом вышли в топ новостного агрегатора СМИ2. Сейчас корабль находится в порту города Южный Одесской области. Это уже не первый подобный случай. 25 марта Украина задержала судно «Норд» под флагом России в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа, все с российскими паспортами. Сейчас они находятся в Херсоне. Капитана выпустили из-под ареста под залог, пишет РИА Новости. Подобные инциденты связаны с тем, что Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.