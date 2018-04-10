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Додон: жители Молдавии даже на референдуме не поддержат вступление в НАТО
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Додон: жители Молдавии даже на референдуме не поддержат вступление в НАТО 

РИА Новости 41 минуту назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Даже в случае референдума жители Молдавии не поддержат вступление в НАТО, заявил в интервью Sputnik президент страны Игорь Додон.
"У нас в конституции четко прописано, что Молдова — это нейтральное государство. Поэтому если даже у кого-то из нынешнего правительства, у которого поддержка населения, повторю, очень низкая, есть такие планы вхождения в НАТО, то конституция этого не позволяет. Ведь население Молдовы, как показывают все опросы, никогда этого не поддержит", — сообщил он.
Додон уверен, что в случае референдума жители Молдавии не поддержат вступление страны в НАТО.
"Нет, у нас поддержка этого решения среди народа — на уровне 10-15%. По всем опросам, даже по опросам, проведенным американцами. У нас ситуация другая, чем на Украине. В Молдове большинство граждан — за внеблоковый статус, за нейтралитет", — добавил президент.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал Додон.
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