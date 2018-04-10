Додон: жители Молдавии даже на референдуме не поддержат вступление в НАТО

"У нас в конституции четко прописано, что Молдова — это нейтральное государство. Поэтому если даже у кого-то из нынешнего правительства, у которого поддержка населения, повторю, очень низкая, есть такие планы вхождения в НАТО, то конституция этого не позволяет. Ведь население Молдовы, как показывают все опросы, никогда этого не поддержит", — сообщил он.

Додон уверен, что в случае референдума жители Молдавии не поддержат вступление страны в НАТО.

"Нет, у нас поддержка этого решения среди народа — на уровне 10-15%. По всем опросам, даже по опросам, проведенным американцами. У нас ситуация другая, чем на Украине . В Молдове большинство граждан — за внеблоковый статус, за нейтралитет", — добавил президент.