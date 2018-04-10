Украинские телеканалы ведут переговоры о покупке прав на показ матчей ЧМ-2018

Владелец прав на показ Чемпионата мира по футболу — 2018 на территории Украины , Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), ведет переговоры о перепродаже прав на показ матчей с несколькими украинскими телеканалами, сообщил RNS председатель правления НОТУ Зураб Аласания

«Мы ведем переговоры по сублицензированию прав на ЧМ-2018 с несколькими украинскими телеканалами, речь идет о перепродаже прав на показ Чемпионата по телевидению и в интернете», — сказал RNS Аласания. Он пояснил, что НОТУ не может показывать турнир самостоятельно по политическим соображениям.

Аласания отметил, что НОТУ не выступала инициатором продажи прав: телекомпания получила несколько предложений от телекомпаний Украины. «Когда мы год назад объявили о нежелании показывать ЧМ, то еще тогда получили несколько предложений. Переговоры долгие и сложные, ибо речь идёт о миллионах евро», — сказал он.

НОТУ выкупала права на показ ЧМ-2018 и ЧМ-2022 у Европейского вещательного союза в 2010 году, после того, как союз выкупал эти права для своих членов у ФИФА на аукционе. Стоимость прав на трансляции Аласания не раскрывает, но отмечает, что телекомпания до сих пор перечисляет средства союзу.

В сентябре 2017 года Верховная рада опубликовала положение о бюджете, в котором [говорилось] (https://rns.online/sports-economy/Ukraina-planiruet-viruchit-76-mln-ot-prodazhi-prav-na-translyatsiyu-CHM-2018-po-futbolu-2017-09-18/), что Украина планирует получить 200 млн гривен (около $7,6 млн) в результате перепродажи прав на трансляцию ЧМ-2018.