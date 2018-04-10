Алчевский металлургический комбинат спустя год возобновил выплавку металла

В феврале прошлого года в условиях блокады Донбасса украинскими радикалами пришлось остановить работу комбината из-за дефицита железорудного сырья, поставляемого с горно-обогатительных комбинатов группы Метинвест. Вскоре власти ЛНР ввели внешнее управление на предприятии, к февралю 2018 года удалось запустить две доменные печи.

«Сегодня мы присутствовали на пробной плавке. Для меня это показатель того, что завод живёт. У Алчевска и республики есть будущее», — заявил председатель совета министров ЛНР Сергей Козлов

На предприятии планируется производить не только чугун, но и сталь. Кроме того, в настоящее время проходит подготовка к возобновлению работы кислородно-конвертерного цеха.

«Возобновление работы АМК имеет не только политическую и экономическую важность, но и социальную, поскольку это предприятие является градообразующим. Запуск этого цеха позволит создать новые рабочие места и перевести на полный рабочий день уже работающих сотрудников», — говорится в заявлении пресс-службы совета министров.