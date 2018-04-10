Алчевский металлургический комбинат спустя год возобновил выплавку металла 

В феврале прошлого года в условиях блокады Донбасса украинскими радикалами пришлось остановить работу комбината из-за дефицита железорудного сырья, поставляемого с горно-обогатительных комбинатов группы Метинвест. Вскоре власти ЛНР ввели внешнее управление на предприятии, к февралю 2018 года удалось запустить две доменные печи.
«Сегодня мы присутствовали на пробной плавке. Для меня это показатель того, что завод живёт. У Алчевска и республики есть будущее», — заявил председатель совета министров ЛНР Сергей Козлов.
На предприятии планируется производить не только чугун, но и сталь. Кроме того, в настоящее время проходит подготовка к возобновлению работы кислородно-конвертерного цеха.
«Возобновление работы АМК имеет не только политическую и экономическую важность, но и социальную, поскольку это предприятие является градообразующим. Запуск этого цеха позволит создать новые рабочие места и перевести на полный рабочий день уже работающих сотрудников», — говорится в заявлении пресс-службы совета министров.
В знак протеста против отказа Киева снять блокаду Донбасса власти ДНР и ЛНР год назад ввели внешнее управление на 43 предприятиях. В 2016 году национализированные учреждения перечислили в бюджет Украины 36,5 млрд гривен, что составило 5% доходной части. По оценке заместителя министра Украины по делам неподконтрольных Киеву территорий Юрия Грымчака, ущерб государству из-за транспортной блокады составил около 1,5% ВВП в 2017 году