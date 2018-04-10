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Украинский губернатор заподозрил связь дел Савченко и Pussy Riot
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Украинский губернатор заподозрил связь дел Савченко и Pussy Riot 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль сравнил депутата Надежду Савченко, освобожденную в 2016 году из российской тюрьмы, со скандальной панк-группой Pussy Riot.
Москаль уверен, что за освобождением Савченко кроется «темная история».
«Во-первых, очень сомнительно выглядит то, как она попала в плен, к тому же, в тяжелом нетрезвом состоянии. 15 человек погибли из-за ее самовольных действий, когда она призвала идти «громить и убивать всех сепаров», — цитирует «Главред» Москаля.
По его словам, история с освобождением Савченко выглядит странно. «Вспомните Pussy Riot, которые в Храме Христа Спасителя пели: „Богородица, Путина прогони!“. Кто у них был адвокатом? Тот самый Фейгин. И где они сегодня? Разве они выступили вместе с Навальным или Ксенией Собчак, или с другими оппозиционерами? Нет! Они уже сторонники Путина», — сделал вывод политик.
Он утверждает, что в ФСБ есть некая группа, работающая под прикрытием адвокатов, которая «занимается перевербовкой или зомбирует людей».
Москаль также заявил, что Россия сделала из Савченко «засланного казачка».
«То есть когда Савченко довели до кондиции, когда она уже была готова подорвать и Верховную раду, и кабмин, и администрацию президента, и половину Киева вместе с ними, ее Россия выпустила. Зачем им было держать Савченко у себя? Вот они и отпустили ее, чтобы она шла, несла деструктив в уже и так деструктивно действующий парламент», — заключил он.
Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Было установлено, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В мае 2016 года Савченко была помилована президентом России и вернулась на Украину.
Напомним, 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной Раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку, ее состояние позднее ухудшилось.
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