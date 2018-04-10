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В Одессе националисты сожгли георгиевскую ленту
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В Одессе националисты сожгли георгиевскую ленту 

Газета.Ru 1 час назад
В Одессе группа националистов сожгла георгиевскую ленту возле памятника Неизвестному Матросу, пишет «Страна.ua».
По данным издания, в ходе празднования Дня освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков националисты сожгли георгиевскую ленту возле памятника Неизвестному Матросу.
Как отмечается, у Вечного огня в городе также проходит митинг «просоветски настроенных пожилых людей». Администрация мемориала попыталась заглушить участников акции включив Гимн Украины. В свою очередь митингующие начали петь военные песни.
В прошлом году президент Украины Петр Порошенко запретил георгиевскую ленту на территории страны.
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