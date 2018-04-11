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В ДНР опровергли заявление об обстреле Авдеевки
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В ДНР опровергли заявление об обстреле Авдеевки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК/КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обвинил ополченцев в обстреле Авдеевки, в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали это провокацией.
"Обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции", — написал Жебривский в Facebook. По его словам, при обстреле попали в дом и сарай на улице Лермонтова.
В ДНР отвергли обвинения в обстреле, назвав их попыткой отвлечь внимание от обстрела Донецка.
"Сегодня утром украинские силовики подвергли массированному обстрелу жилые квартала Донецка, есть раненные среди гражданских, разрушения. Хочу обратить внимание на заявление Жебривского, которое является ложью и частью провокационных действий противника, а именно сейчас они пытаются оправдать это якобы обстрелами с нашей стороны", — заявил РИА Новости представитель командования ДНР.
Он подчеркнул, что в ДНР продолжают соблюдать режим прекращения огня.
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