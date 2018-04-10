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Глава Донецкой области и представитель ОБСЕ обсудили ситуацию в Донбассе
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Глава Донецкой области и представитель ОБСЕ обсудили ситуацию в Донбассе 

РИА Новости 31 минуту назад
КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что обсудил со спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком и его советником Манфредом Штахером ситуацию в Донецкой области и проблемные вопросы региона.
"Обсудили текущую ситуацию в Донецкой области и проблемные вопросы, решение которых во многом зависит от вынесения на заседание трехсторонней контактной группы в Минске", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что среди основных «проблемных» вопросов — обеспечение режима тишины для проведения восстановительных работ на важных объектах, возобновление водоснабжения в Донецкой области, а также предотвращение экологических катастроф.
"Встретил понимание со стороны представителей ОБСЕ о необходимости решения затронутых вопросов и максимальной защиты интересов гражданского населения", — добавил Жебривский.
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