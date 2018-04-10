Порошенко и президент ФРГ обсудили ситуацию в Донбассе 

Президент Украины Пётр Порошенко и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили развитие ситуации в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
«Президент ФРГ Штайнмайер выразил поддержку международным усилиям по поиску мирного урегулирования в Донбассе, прежде всего в контексте важности развёртывания международной миссии ООН», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе заявили, что на встрече была обсуждена «необходимость сохранения, а в случае необходимости и усиления, режима санкций» против России.
Также Порошенко и Штайнмайер обсудили содействие Германии Украине на пути реформ «особенно в области децентрализации, медицины, продолжения борьбы с коррупцией».
«Собеседники также отметили важность использования газотранспортных возможностей Украины», — добавила пресс-служба украинского президента.
Ранее стало известно, что Порошенко провёл переговоры с Меркель.