Порошенко и президент ФРГ обсудили ситуацию в Донбассе

«Президент ФРГ Штайнмайер выразил поддержку международным усилиям по поиску мирного урегулирования в Донбассе, прежде всего в контексте важности развёртывания международной миссии ООН », — отмечается в сообщении.

В пресс-службе заявили, что на встрече была обсуждена «необходимость сохранения, а в случае необходимости и усиления, режима санкций» против России

Также Порошенко и Штайнмайер обсудили содействие Германии Украине на пути реформ «особенно в области децентрализации, медицины, продолжения борьбы с коррупцией».

«Собеседники также отметили важность использования газотранспортных возможностей Украины», — добавила пресс-служба украинского президента.

Ранее стало известно, что Порошенко провёл переговоры с Меркель.