Капитана судна «Норд» освободили из следственного изолятора

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура в составе украинской Генпрокуратуры, созданная после воссоединения полуострова с Россией) Татьяна Тихончик, передаёт РИА «Новости».

«Как мне только что сообщили, он вышел», — сказала она.

Тихончик указала, что Горбенко должен явиться на допрос в управление СБУ для проведения следственных действий.

«Допрос как в этом уголовном производстве, так и в другом», — сказала пресс-секретарь.

Российское рыболовецкое судно «Норд» 25 марта было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта украинский суд арестовал корабль.

Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё с целью причинения вреда интересам государства». Херсонский городской суд арестовал его на два месяца с правом внести залог, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Защита Горбенко внесла за него залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег.