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Капитана судна «Норд» освободили из следственного изолятора
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Капитана судна «Норд» освободили из следственного изолятора 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура в составе украинской Генпрокуратуры, созданная после воссоединения полуострова с Россией) Татьяна Тихончик, передаёт РИА «Новости».
«Как мне только что сообщили, он вышел», — сказала она.
Тихончик указала, что Горбенко должен явиться на допрос в управление СБУ для проведения следственных действий.
«Допрос как в этом уголовном производстве, так и в другом», — сказала пресс-секретарь.
Российское рыболовецкое судно «Норд» 25 марта было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта украинский суд арестовал корабль.
Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё с целью причинения вреда интересам государства». Херсонский городской суд арестовал его на два месяца с правом внести залог, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Защита Горбенко внесла за него залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег.
7 апреля команду российского рыболовного судна «Норд» отпустили на свободу без капитана. В посольстве России сообщили, что украинские пограничники не выпустили из страны моряков, прибывших на пограничный пункт «Гоптовка» в Харьковской области на автомобилях с российскими дипломатическими номерами.
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