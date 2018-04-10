Нормандия-Меркель: Запад хочет в вопросе Донбасса поставить РФ перед фактом

Меркель подтвердила тройные переговоры по Донбассу

Напомним, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что в мае месяце должна пройти их совместная встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном . Это заявление канцлера ФРГ подтвердило спекуляции о том, что между Берлином, Парижем и Киевом действительно прорабатываются переговоры в подобном формате.

Меркель, правда, отметила, что «Нормандского формата» не может быть без России , но все равно — смысл этой встречи очевиден и заключается в утверждении Германией, Францией и Украиной единой линии по вопросу мирного урегулирования в Донбассе.

«В этом нет ничего удивительного, поскольку, начиная с 2014 года, Украиной и западными государствами постоянно прилагаются усилия для того, чтобы маргинализировать Россию, и свести ее влияние в этом вопросе на нет», — констатирует Воронов.

Другой вопрос, что все эти попытки пока не привели ни к какому результату, не говоря уже о том, что Франция, Украина и Германия и так на постоянной основе согласовывают между собой свою позицию в рамках Нормандского формата.

Сирийский кризис сказался и на переговорах по Донбассу

В рамках Нормандского формата ситуация давно зашла в тупик, причем во многом из-за того, что европейцы так и не соизволили приложить усилия для того, чтобы заставить украинцев выполнить минские соглашения. Поэтому Меркель, Макрон и Порошенко могут в Ахене говорить о чем угодно, но вряд ли это приблизит к практической реализации их коллективную точку зрения.

Позиция Россия здесь прозрачна и основывается на тезисе, что кризис в Донбассе может быть разрешен только путем реализации минских соглашений, а не никак иначе. Так что, эти переговоры не принесут прогресса в вопросе урегулирования проблемы Донбасса.

При этом, мы прекрасно понимаем, что в настоящий момент идет крайнее обострение отношений между Россией и странами коллективного Запада вследствие той агрессивной риторики, которую США Великобритания и Франция заняли по Сирии . Из-за этого неудивительно, что этим моментом Берлин, Париж и Киев могли воспользоваться и в рамках общей ситуации в Донбассе.

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики Андрей Суздальцев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что текущее ухудшение отношений между Россией и странами коллективного Запада действительно сказалось и на этом вопросе.

Обострение в Сирии влияет и на этот вопрос

«Это обострение отношений чрезвычайно опасно и дестабилизирует всю ситуацию в глобальной политике, поэтому не стоит здесь удивляться тому, что в последние дни активизировались многие наши так называемые партнеры», — заключает Суздальцев.

По словам Андрея Ивановича, это касается не только Украины, но и других государств мира, которые постоянно добиваются от Москвы каких-то уступок, что совершенно логично, поскольку именно так обычно и происходит в подобные моменты.

«В данном случае такая встреча Меркель, Макрона и Порошенко, естественно, не является нормандским форматом, но на практике она, безусловно, связана с этим переговорным процессом, который в последнее время оказался полностью замороженным. Все стороны это прекрасно понимают, как и то, что они не смогут поставить здесь Россию перед фактом», — резюмирует Суздальцев.

Это свидетельствует о том, что Украина, Франция и Германия, конечно, могут использовать эту встречу в целях соответствующей политической риторики, но на практике она не сможет привести к существенному изменению ситуации в рамках проблемы Донбасса.

Украинцы, как обычно, сделали неправильную ставку

«Позиция России здесь прозрачна — мы опираемся только на Нормандский формат и на минские соглашения — Франция, Германия и Украина, конечно, могут прийти к каким-то соглашениям, но в случае, если эти стороны попытаются пролонгировать данную проблематику и на нашу страну, мы, наверняка, все это проигнорируем», — констатирует Суздальцев.

Поэтому, как замечает эксперт, данная встреча в Ахене будет носить характер консультаций, и там будет обсуждаться, что этим сторонам делать дальше и как строить свою общую политику по ситуации в Донбассе и переговорам с Россией.

«На самом деле, захват сейнера «Норд» продемонстрировал, что Украина пытается воспользоваться всей этой ситуации, которая сложилась вокруг России вследствие беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада сначала по делу Скрипалей, а затем по данному инциденту с мнимыми химическими атаками в сирийском городе Дума », — заключает Суздальцев.

Украинцы решили использовать свои ограниченные возможности и половить рыбку в мутной воде, но в контексте ситуации с захватом российского траулера этого, конечно, не получилось, а само поползновение Украины вылилось в очередной абсурд.

«Из-за текущего кризиса между Россией и странами коллективного Запада, украинские власти находятся в состоянии нетерпения, рассчитывая на то, что наша страна в ближайшее время будет «дожата». При этом, в Киеве забывают, что в прошлом году президент США Дональд Трамп не смог справиться даже с Северной Кореей », — резюмирует Суздальцев.

Соответственно, эта встреча в Ахене не даст Франции, Германии и Украине каких-либо преференций.