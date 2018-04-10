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Капитана судна «Норд» выпустили из следственного изолятора
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Капитана судна «Норд» выпустили из следственного изолятора 

РИА Новости 39 минут назад
РИА НОВОСТИ. КАПИТАНА СУДНА «НОРД» ВЫПУСТИЛИ ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА, ОН ДОЛЖЕН ЯВИТЬСЯ В УПРАВЛЕНИЕ СБ УКРАИНЫ НА ДОПРОС — ПРЕСС-СЛУЖБА ПРОКУРАТУРЫ
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