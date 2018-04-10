В Донбассе 60 тысяч человек остались без воды

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. «Из-за прорыва водовода Карловка-Ровно временно прекращена подача воды в следующие населенные пункты: Селидово Украинск , Горняк, Новогродовка », — говорится в сообщении ведомства в Twitter. Общее количество людей, которые остались без водоснабжения, составляет около 60 тысяч человек. Специалисты проводят ремонтные работы, подачу воды планируют восстановить к концу дня. Коммунальные аварии на Украине случаются с незавидной периодичность. Изношенность инфраструктуры все чаще дает о себе знать, а на ее модернизацию деньги из бюджета не выделяются. В марте из-за прорыва водовода Новотроицкое-Докучаевск было приостановлено водоснабжение в Докучаевск , Еленовку и близлежащие поселки. Из-за обесточивания насосной станции КП «Вода Донбасса» было прекращено водоснабжение на Покровск , Мирноград, Доброполье, Новогродовка, Угледар Волноваха , Докучаевск и Мариуполь