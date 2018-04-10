В Донбассе 60 тысяч человек остались без воды 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
«Из-за прорыва водовода Карловка-Ровно временно прекращена подача воды в следующие населенные пункты: Селидово, Украинск, Горняк, Новогродовка», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Общее количество людей, которые остались без водоснабжения, составляет около 60 тысяч человек.
Специалисты проводят ремонтные работы, подачу воды планируют восстановить к концу дня.
Коммунальные аварии на Украине случаются с незавидной периодичность. Изношенность инфраструктуры все чаще дает о себе знать, а на ее модернизацию деньги из бюджета не выделяются.
В марте из-за прорыва водовода Новотроицкое-Докучаевск было приостановлено водоснабжение в Докучаевск, Еленовку и близлежащие поселки. Из-за обесточивания насосной станции КП «Вода Донбасса» было прекращено водоснабжение на Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовка, Угледар, Волноваха, Докучаевск и Мариуполь.