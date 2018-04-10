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Французский депутат заявила, что коррупция отпугивает инвесторов от Украины
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Французский депутат заявила, что коррупция отпугивает инвесторов от Украины 

RT на русском 49 минут назад
Французского инвестора больше всего пугает не война, а коррупция на Украине. Об этом заявила председатель группы дружбы с Украиной в нижней палате парламента Франции Валерия Фор-Мунтян.
«Ещё раз подчеркну: на Украине французского инвестора пугает коррупция, а не война. И на все объяснения о потенциале Украины я слышу ответ: «коррупция». Поэтому если вы справитесь с коррупцией, то, несмотря на войну, бизнес сюда придёт без проблем», — приводит её слова издание «Европейская правда».
Она отметила, что проблема коррупции на Украине заключается не только во взятках.
«Коррупция — это также и рейдерство, это риск потерять свой бизнес. Ведь рейдерство — это результат коррупции в судебной системе», — подчеркнула депутат.
Ранее посол Франции рассказала, что подрывает доверие иностранных инвесторов к Украине.
RT на русском: последние новости
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