Как устаревшие бронемашины из соцлагеря оказались на вооружении армии Украины

В Вооружённые силы Украины поставлены 30 бронемашин пехоты БМП-1АК польской компании Wtorplast. Об этом сообщил источник RT в холдинговой компании «Укроборонпром». По его словам, в общей сложности украинская армия должна получить 200 единиц бронетехники, которые были произведены в Чехословакии по советской лицензии.

Изначально эти БМП принадлежали армии ГДР. С 1990-х годов они находились на хранении Бундесвера. Чехословацкие машины выкупила Швеция , затем они достались чешской Excalibur Army, а позже — Wtorplast.

БМП-1АК — это модификация советской бронемашины, принятой на вооружение в 1966 году. Закупленные в Польше БМП отличаются улучшенной защитой от попадания кумулятивных боеприпасов. В остальном БМП-1АК аналогична советскому «собрату». Вооружение машины состоит из 73-мм гладкоствольного орудия 2А28 «Гром» и 7,62-мм спаренного пулемёта.

«Ранее польская компания Wtorplast действительно поставила первую партию БМП-1АК, и теперь эти 30 единиц поступили в войска, хотя изначально мы (сотрудники «Укроборонпрома». — RT) говорили о том, что необходимости в этих БМП нет, но нас переубеждали в обратном», — отметил собеседник.

Разница в цене

Источник RT отмечает, что БПМ-1АК оказались в неудовлетворительном состоянии. По его словам, в среде военных и промышленников Украины начался «большой скандал», и теперь поставка оставшихся 170 единиц бронетехники компании Wtorplast находится под вопросом.

Как сообщил собеседник RT в «Укроборонпроме», в Польше закупаются отдельные части БПМ-1АК. Потом машины собираются на Житомирском бронетанковом заводе (входит в «Укроборонпром») и приобретаются Минобороны. Причём цена для военного ведомства в 5—7 раз превышает закупочную стоимость. Выгодоприобретателем в этой схеме, предположительно, является председатель комитета Верховной рады по обороне Сергей Пашинский.

На прошлой неделе украинский журнал «Новое время» опубликовал расследование, которое уличает представителей украинской власти в махинациях с поставками вооружений.

По данным журналистов, основные потоки денег от серых схем распределяются между активами Пашинского и заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского , который является деловым партнёром и приятелем президента страны Петра Порошенко

Как выяснило издание, 200 БМП-1АК были закуплены Wtorplast у Excalibur Army за $5 млн, а Минобороны получит эти машины за $41 млн Таким образом чешская фирма продала полякам устаревшую бронетехнику по цене металлолома. Wtorplast отделяло в целых машинах башни от шасси и передавала их в таком виде Житомирскому бронетанковому заводу.

Стоимость одной БМП-1АК для Wtorplast — €20—25 тыс. При этом распиленная бронемашина покупалась за $165 тыс. (башня — $66 тыс., шасси —$99 тыс.). Ещё в $40 тыс. обходятся работы по сборке каждой БМП. Таким образом, итоговая цена одной машины для ВСУ вырастает почти в 10 раз — до $205 тыс.

Растраченный потенциал

Скандал по поводу поставок чехословацких БМП разгорается на Украине на фоне регулярно появляющихся сообщений о скором завершении работ по созданию новых бронемашин собственного производства. Житомирский завод намерен поставлять ВСУ модернизированную версию советских образцов — БМП-1УМД, а Харьковское КБ по машиностроению обещает разработать кардинально новую модель — БМП-У.

«Стоит задача, инициированная нашим предприятием, по разработке современной отечественной БМП. Это не модернизация, не улучшение старого. Большинство технических решений — новые, оригинальные. По большинству параметров и характеристик эта машина будет лучше, чем БМП-1 и БМП-2», — заявил в мае 2017 года учёный секретарь конструкторского бюро Андрей Богач.

Украинские СМИ отмечают, что закупка чехословацких БМП-1АК является либо проявлением ничем не прикрытой коррупции, либо демонстрирует отсутствие у оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины мощностей для создания и налаживания массового производства по-настоящему современной бронетехники.

Интересно, что одним из ярых критиков неудовлетворительного состояния оборонки Украины является Сергей Пашинский. Он неоднократно обличал оружейников в привычке пользоваться плодами труда советской эпохи и зарабатывать на продаже отремонтированной техники.

«У нас нет никакого потенциала. Весь наш потенциал заключался в следующем: берёшь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене металлолома, заводишь его на бронетанковом заводе, ремонтируешь и продаёшь за $400 тыс.», — сказал Пашинский в октябре 2016 года.

При этом сам Пашинский, по сути, наладил аналогичную схему полулегального заработка через «Укроборонпром».

С производством новой бронетехники на Украине сложилась крайне сложная ситуация. В 2012—2013 годах украинские бронетранспортёры БТР-4 забраковали в казахстанской армии и в Минобороны Ирака . У машин были обнаружены трещины в броне.

В 2014—2015 годах на вооружении ВСУ поступили подержанные британские бронетранспортёры Saxon AT-105. Минобороны Украины собиралось модернизировать списанные машины. Однако в ходе испытаний выяснилось, что их ходовые качества и защищённость абсолютно непригодны для боевых действий. В итоге Saxon переоборудовали под санитарные броневики.

На безрыбье

«Украинское государство импортом техники занимается давно — начиная с 2015 года, и номенклатура импорта и его стоимость только увеличивается. Поэтому в приобретении старых чехословацких машин нет ничего из ряда вон выходящего. Я напомню, что гусеничных БМП украинцы не делали никогда. Они производят устаревшие БТР-3, но это с учетом наличия ещё советских комплектующих. Так что приобретение старых БМП — это логично, так как в отличие в от колёсных английских броневиков Saxon AT-105, для БМП-1 в Минобороны Украины есть запчасти и инфраструктура. Она, конечно, устаревшая, но на безрыбье и рак рыба», — отметил эксперт в интервью RT.

Он также пояснил, что не видит ничего особенного в коррупционной составляющей импорта старых машин украинским государством, так как, по его словам, подобные истории случаются на Украине не редко.

Руководитель аналитического отдела Института политического и военного анализа Анатолий Храмчихин полагает, что украинская оборонная промышленность теоретически могла бы разрабатывать новейшие системы вооружения, однако на практике всё обстоит иначе.

«Танковая промышленность, в частности, была традиционно развитой на украинской территории. Другое дело, что БМП они не создавали, однако потенциал для того, чтобы это сделать в стране есть. Однако, как показал опыт поставок таков «Оплот» для Таиланда , сколь либо массовое производство даже вполне современных и конкурентоспособных образцов боевой техники Украина наладить уже не способна», — заявил эксперт в беседе с RT.

Причина, по которой Украина не может обеспечить серийное производство сложной военной техники, с его точки зрения кроется «в общей деградации институтов оборонной промышленности страны и коррупции». При этом специалисты отмечают, что воевать чехословацкие БМП, несмотря на почтенный возраст, ещё способны.

«Фотографии этих боевых машин, которые были продемонстрированы в прессе, показывают, что они на ходу. Другое дело, что неизвестно, насколько хватит их ресурса», — сказал Фролов.

По словам Храмчихина, чехи сейчас распродают эти старые БМП сотнями — в основном в Азию и Африку, где они участвует в боевых действиях.

«Нельзя сказать, что те, кто на них воюет, рады этой технике, но это лучше, чем ничего», — подытожил эксперт.