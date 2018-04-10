Война на Украине оказалась более разрушительной, чем вы думаете

Боевые действия на востоке Украины продолжаются уже полных четыре года. В этом конфликте уже погибло более 10 тысяч человек, и 2,8 тысячи из них были мирными гражданами. Почти 2 миллиона человек превратились в вынужденных переселенцев или подвергаются опасности, оставаясь в своих домах.

Сегодня война в Донбассе входит в список крупнейших гуманитарных кризисов в мире. В Донецкой и Луганской областях постоянно происходят столкновения между воюющими сторонами. До начала войны в этом небольшом и густонаселенном промышленном регионе проживало 15% населения Украины (6,6 миллиона человек), и на его долю приходилось около 16% ВВП страны.

Теперь этот регион превратился в зону боевых действий. И наше исследование показало, что, поскольку больницы и медучреждения там были уничтожены — возможно, даже умышленно — его жители сейчас лишены даже базовых медицинских услуг, что делает этот конфликт очень похожим на войну в Сирии

Что произошло на Украине?

Давайте вспомним, что там произошло.

В 2014 году Украина разделилась на тех, кто хотел поддерживать тесную связь с Россией , и тех, кто хотел сблизиться с Евросоюзом НАТО . В ходе революции Евромайдана проевропейская фракция свергла пророссийского президента Украины Виктора Януковича

Мнения жителей Донбасса, который граничит с Россией и население которого в основном состоит из этнических русских, разделились. Силы сепаратистов, поддерживаемые Россией, начали сражаться против украинской армии. Вскоре к ним на помощь пришли военнослужащие российской армии. В результате боев серьезно пострадали ключевые объекты инфраструктуры Донбасса, особенно больницы, и местные жители лишились доступа к основным услугам, таким как медицинское обслуживание.

Как мы проводили наше исследование

Воюющие стороны часто атакуют больницы. В Сирии правозащитные организации и Совбез ООН решительно осуждали такие атаки, называя их нарушениями международного права. Однако очень немногие наблюдатели обратили внимание на атаки на украинские больницы несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 33 подобные атаки с 2014 по 2016 год.

Мы составили обширный список, куда вошли 247 зарегистрированных больниц и поликлиник Донбасса. Затем мы проанализировали доклады ООН , данные, предоставленные неправительственными организациями, сообщения прессы на Украине и в России, публикации в газетах Донецка Луганска , пытаясь найти в них данные о повреждениях объектов здравоохранения с 2014 по 2017 год. Затем мы определили географическое положение каждого конкретного учреждения, чтобы избежать повторов.

Мы обнаружили, что треть медицинских учреждений Донбасса были повреждены

Приняв во внимание тот факт, что одно и то же здание могло быть атаковано несколько раз, мы выяснили, что ущерб был нанесен зданиям 82 медицинских учреждений Донбасса, то есть трети всех медицинских учреждений в том регионе. Это гораздо больше, чем сообщает нам ВОЗ.

Однако данные о повреждении зданий не отражают число жертв среди медицинского персонала или число выведенных из строя машин скорой помощи. Они также не отражают тот факт, что многие мирные жители лишились доступа к электричеству, отоплению, питьевой воде и что дома многих из них тоже были серьезно повреждены. Многим жителям Донбасса, которые решили не покидать свои дома, теперь приходится серьезно рисковать, чтобы получить базовую медицинскую помощь.

Это стало для вас неожиданностью? Неужели воюющие стороны сознательно атакуют медицинские учреждения?

В условиях полномасштабной войны безопасных мест нет Конфликт в Донбассе часто называют «гибридной войной», во многом схожей с операцией по захвату Крыма российскими «зелеными человечками». Однако такая характеристика не соответствует действительности.

Да, сначала это были столкновения между украинскими службами безопасности и местными отрядами сепаратистов, которым помогали российские наемники. Но к концу 2014 года в боях уже участвовало множество военных, включая хорошо вооруженных военнослужащих российских регулярных войск.

Большая часть повреждений медицинских учреждений пришлась на период самых ожесточенных боев, то есть до февраля 2015 года. С тех пор ущерб больницам наносится в ходе столкновений, являющихся нарушениями соглашения о перемирии. Больничная инфраструктура страдает тогда, когда она располагается в непосредственной близости от места ожесточенных боев. Больницы, расположенные далеко от линии фронта, почти не страдают.

Если отметить на карте данные об атаках, то становится ясно, что атаки на медицинские учреждения сконцентрированы в Донецке и вокруг него; вдоль линии прекращения огня, где фронт стабилизировался после февраля 2015 года; вокруг Славянска , который сначала был оккупирован сепаратистами, а затем перешел в руки украинских войск. Вдоль побережья Азовского моря продвижения российских войск и сепаратистов обернулись серией атак под Мариуполем . НА севере Луганской области и на западе Донецкой области было довольно мало крупных сражений и соответственно мало повреждений.

Были ли больницы мишенями?

Многие медицинские учреждения в Донбассе были уничтожены. Были ли атаки на них умышленными, или же речь идет о сопутствующем ущербе? Чтобы ответить на этот вопрос, мы проанализировали, какое оружие использовалось сторонами в ходе тех атак.

В ходе сирийской гражданской войны в результате бомбовых ударов с воздуха было уничтожено огромное количество объектов инфраструктуры. Между тем в Донбассе стороны применяли традиционные артиллерийские орудия, тяжелые минометы и реактивные системы, такие как печально известный «Град». Подобные орудия демонстрируют довольно значительную погрешность при нанесении удара. Те, кто из них стреляет, обычно даже не видят свою цель, поэтому, чтобы уничтожить какое-то конкретное здание, из этого оружия необходимо сделать как минимум несколько выстрелов, в результате чего мы получаем значительный сопутствующий ущерб.

Некоторые медицинские учреждения могли быть атакованы с применением оружия прямого наведения, такого как танки, противотанковые ракеты и реактивные противотанковые гранаты. Проанализировав рассказы очевидцев и фотографии разрушенных зданий медицинских учреждений, мы пришли к выводу, что основной ущерб был нанесен в результате применения артиллерийских снарядов или реактивных систем.

По всей видимости, больницы и поликлиники были скорее сопутствующим ущербом, чем мишенями

Когда одну из воюющих сторон атакуют и она реагирует ответным огнем, довольно трудно понять, чьи снаряды наносят ущерб гражданской инфраструктуре, находящейся в непосредственной близости от места столкновения. Достоверные документы указывают на то, что обе стороны размещали своих бойцов и вели огонь из зданий больниц, размывая границы между теми, кто участвует в бою и кто не участвует в нем.

В случае с другими конфликтами исследование фрагментов или неразорвавшихся снарядов помогает определить типы орудий, примененных для атак на больницы — это помогает определить, какая из сторон наносила удары. Но в Донбассе обе стороны используют примерно одинаковое оружие, что мешает понять, какая из двух сторон атаковала медицинские учреждения.

Были ли атаки на медучреждения умышленными? Наше предварительное исследование указывает на то, что они представляют собой скорее сопутствующий ущерб и что удары по ним наносили обе стороны. Чтобы делать выводы касательно тех, кто несет за то ответственность, нужно применить сложные методы анализа данных, которые используются для анализа ущерба, нанесенного в ходе сирийской войны.

Независимо от того, кто несет ответственность, бои в Донбассе нанесли ущерб не только медучреждениям, но и другим объектам гражданской инфраструктуры, каким как жилые здания, школы и избирательные участки, приведя к гибели мирных граждан и заставив многих из них покинуть свои дома. Если украинские власти не могут предоставить населению базовые услуги, значит, эта война уже подорвала легитимность государства и всерьез усложнила задачу поиска путей примирения.