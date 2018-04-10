Толочко: Националистический подход к истории привел Украину к трагедии

«Архаизация украинского сознания началась после приобретения Украиной независимости, еще с начала 90-х гг. Именно в это время был возрожден национальный нарратив, в той форме, в которой он был создан в конце 19-го — начале 20-го века, со всеми его героями, событиями, жертвами, подвигами и победами. Национальный нарратив — это архаическое понимание истории, тем более для истории 21-го века. Не потому что его творцы были плохими историками, Михаил Грушевский был отличным историком. А потому что вся идеология национализма, и вещи которые он продуцирует, это 19-й век», — считает Толочко.

Историческая наука с тех пор, по словам историка, прошла большой путь и придумала другие концепции и теории, стала более изощренной технически. Именно архаичный подход к истории привел Украину к трагическим событиям.

«В системе образования этот национальный нарратив еще больше примитизируется, становится грубее. Посторонние вещи начинают играть первую скрипку. В той трагедии, которая произошла с Украиной в последние годы, в значительной степени виновато национализированное, архаическое понимание украинской истории», — заключил он.