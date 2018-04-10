Об этом заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский в комментарии изданию ГолосUA.
«У нас 25% молодежи до 30 лет являются безработными. По данным официальной статистики,7 млн украинцев уехали на заработки за рубеж, так как не имеют возможности заработать деньги в своей стране», — сказал эксперт.
По его мнению, официальная статистика безработицы сильно занижена. Так, по данным Министерства финансов, уровень безработицы в четвертом квартале 2017 составил 9,9%, и это без учета территорий, неподконтрольных Украине. Реальные же цифры безработицы могут достигать 50%.
«Промышленные предприятия ежегодно останавливаются, либо на них проходят массовые сокращения, уменьшается экспорт. У нас безработными считаются только те, кто зарегистрирован в центре занятости и получает финансовую помощь», — отметил Павловский.
Однако, у президента Петра Порошенко другое мнение на этот счет.
«Уже нет проблемы с безработицей, есть проблема с точностью до наоборот», — заявил Порошенко на недавнем правительственном совещании в Виннице.