Павловский: Каждый четвертый украинец до 30 лет — безработный

Об этом заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский в комментарии изданию ГолосUA.

«У нас 25% молодежи до 30 лет являются безработными. По данным официальной статистики,7 млн украинцев уехали на заработки за рубеж, так как не имеют возможности заработать деньги в своей стране», — сказал эксперт.

По его мнению, официальная статистика безработицы сильно занижена. Так, по данным Министерства финансов , уровень безработицы в четвертом квартале 2017 составил 9,9%, и это без учета территорий, неподконтрольных Украине . Реальные же цифры безработицы могут достигать 50%.

«Промышленные предприятия ежегодно останавливаются, либо на них проходят массовые сокращения, уменьшается экспорт. У нас безработными считаются только те, кто зарегистрирован в центре занятости и получает финансовую помощь», — отметил Павловский.

Однако, у президента Петра Порошенко другое мнение на этот счет.

«Уже нет проблемы с безработицей, есть проблема с точностью до наоборот», — заявил Порошенко на недавнем правительственном совещании в Виннице.