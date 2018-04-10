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Меркель объяснила, почему встреча в Ахене пройдет без Путина
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Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

Меркель объяснила, почему встреча в Ахене пройдет без Путина 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Ранее источник издания «Коммерсантъ» сообщил о предстоящем германо-франко-украинском саммите, посвящённом миротворческой миссии ООН в Донбассе, который должен пройти в мае.
«Российского президента в Ахене не будет», — подтвердила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
10 мая в этом немецком городе пройдёт церемония вручения Международной премии имени Карла Великого за 2018 год президенту Франции Эмманюэлю Макрону «за своё видение новой Европы, работу над обновлением европейского проекта и над европейской независимостью».
«Украинский президент будет в Ахене. Возможно, состоится короткая встреча. Это будет не «нормандский формат», потому что он состоит из четырёх человек», — сказала Меркель.
Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что переговоры стран «нормандского формата» без участия России невозможны.
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