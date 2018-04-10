Меркель объяснила, почему встреча в Ахене пройдет без Путина

Ранее источник издания «Коммерсантъ» сообщил о предстоящем германо-франко-украинском саммите, посвящённом миротворческой миссии ООН в Донбассе, который должен пройти в мае.

Ангела Меркель. «Российского президента в Ахене не будет», — подтвердила канцлер ФРГ

10 мая в этом немецком городе пройдёт церемония вручения Международной премии имени Карла Великого за 2018 год президенту Франции Эмманюэлю Макрону «за своё видение новой Европы, работу над обновлением европейского проекта и над европейской независимостью».

«Украинский президент будет в Ахене. Возможно, состоится короткая встреча. Это будет не «нормандский формат», потому что он состоит из четырёх человек», — сказала Меркель.