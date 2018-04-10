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Стабилизацию в Донбассе сочли невозможной
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Стабилизация ситуации в Донбассе невозможна из-за Киева, заявили в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стабилизация обстановки в Донбассе возможна только при соблюдении Киевом минских договоренностей, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.
"Хотелось бы отметить, что пока ВСУ (вооруженные силы Украины) не прекратят грубейшим образом игнорировать те нормативно-правовые документы, которые были подписаны в Минске, ни о какой стабилизации ситуации на Донбассе и речи быть не может", — заявил Марочко.
Он подчеркнул, что Народная милиция ЛНР "неукоснительно соблюдает минские договоренности".
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