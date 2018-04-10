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ФРГ, Франция и Украина обсудят проблему Донбасса без России
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Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

ФРГ, Франция и Украина обсудят проблему Донбасса без России 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ангела Меркель подтвердила, что в мае в городе Ахен может пройти встреча лидеров ФРГ, Франции и Украины по ситуации в Донбассе. На совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в Берлине она сообщила, что это будет не «не нормандский формат, потому что он состоит из четырех человек», а российского президента в Ахене не будет.
По словам Меркель, лидеры трех стран могут обсудить ситуацию в Донбассе и дальнейшие шаги по урегулированию в регионе.
Как отмечает ТАСС, в Ахене 10 мая состоится церемония вручения Международной премии имени Карла Великого за 2018 год президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Он удостоился ее «за свое видение новой Европы, работу над обновлением европейского проекта и над европейской независимостью». Ранее в СМИ уже писали о том, что там же может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины.
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