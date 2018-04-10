Россия рассчитывает на реакцию ЮНЕСКО по ситуации с языками в Латвии и на Украине

«В то время как здесь, в ЮНЕСКО, мы рассуждаем об идеях мира и ненасилия, инклюзивности и равном доступе к образованию для всех, в школах этих стран запрещают преподавание на языках других проживающих в них национальностей. При этом в Латвии ущемляются законные интересы более чем трети населения, а Киев дискриминирует не только русский, но языки целого ряда стран, представители которых находятся в этом зале», — заявил Кузнецов в ходе выступления на заседании 204-й сессии исполнительного совета структуры.

В этой связи российский постпред отметил, что со стороны ЮНЕСКО должна последовать объективная публичная реакция.

Сейм Латвии 23 марта окончательно утвердил поправки к Закону «Об образовании», которые предусматривают перевод всех школ на госязык обучения к 2021/22 учебному году.

Президент Раймондс Вейонис подписал этот закон 2 апреля, несмотря на то что в стране проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные.

В свою очередь? украинский закон об образовании, который сокращает возможность обучения нацменьшинств на родных языках, вступил в силу 28 сентября 2017 года. По замыслу инициаторов, он будет вводиться в действие поэтапно до 2020 года.