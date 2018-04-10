Ещё
Россия рассчитывает на реакцию ЮНЕСКО по ситуации с языками в Латвии и на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

Россия рассчитывает на реакцию ЮНЕСКО по ситуации с языками в Латвии и на Украине 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Представителям ЮНЕСКО следует дать объективную публичную оценку ситуации в Латвии и на Украине, где ущемляются права проживающих там нацменьшинств, отметил постпред РФ при организации Александр Кузнецов, сообщает РИА «Новости».
«В то время как здесь, в ЮНЕСКО, мы рассуждаем об идеях мира и ненасилия, инклюзивности и равном доступе к образованию для всех, в школах этих стран запрещают преподавание на языках других проживающих в них национальностей. При этом в Латвии ущемляются законные интересы более чем трети населения, а Киев дискриминирует не только русский, но языки целого ряда стран, представители которых находятся в этом зале», — заявил Кузнецов в ходе выступления на заседании 204-й сессии исполнительного совета структуры.
В этой связи российский постпред отметил, что со стороны ЮНЕСКО должна последовать объективная публичная реакция.
Сейм Латвии 23 марта окончательно утвердил поправки к Закону «Об образовании», которые предусматривают перевод всех школ на госязык обучения к 2021/22 учебному году.
Президент Раймондс Вейонис подписал этот закон 2 апреля, несмотря на то что в стране проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные.
В свою очередь? украинский закон об образовании, который сокращает возможность обучения нацменьшинств на родных языках, вступил в силу 28 сентября 2017 года. По замыслу инициаторов, он будет вводиться в действие поэтапно до 2020 года.
Парламентская газета: последние новости
Актёр из фильма «Приключение Электроника» прокомментировал включение в базу «Миротворец» На Украине подсчитали ущерб от хищений в крупнейшем банке страны Меркель рассказала о встрече лидеров ФРГ, Франции, Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России320
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег93
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля182
Поставщики бытовой техники увеличивают цены290
Украина начала испытания «Ольхи»110
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение