Ещё
Меркель: «нормандская четверка» не должна ослаблять усилий в урегулировании в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

Меркель: «нормандская четверка» не должна ослаблять усилий в урегулировании в Донбассе 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Страны нормандского формата не должны ослаблять усилий в деле урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.
"Мы обсудили ситуацию, которая складывается в связи с реализацией минских договоренностей", — сказала она, отметив, что пока «прогресс, оптимистично выражаясь, обозрим».
Меркель напомнила, что накануне провела разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. «Несмотря на сложность ситуации, мы не должны ослаблять усилий, ведь речь идет о людях, — подчеркнула Меркель. — Германия и Франция будут и в дальнейшем вместе с Украиной и РФ искать выход из ситуации».
ТАСС: последние новости
Порошенко рассчитывает на компромисс в переговорах по миссии ООН в Донбассе Адвокаты капитана российского сейнера "Норд" получили документы о залоге В Госдуме считают, что украинские экстремисты не в силах помешать работе Крымского моста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России311
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег94
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля182
Поставщики бытовой техники увеличивают цены291
Украина начала испытания «Ольхи»115
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение