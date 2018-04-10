Меркель: «нормандская четверка» не должна ослаблять усилий в урегулировании в Донбассе 

БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Страны нормандского формата не должны ослаблять усилий в деле урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.
"Мы обсудили ситуацию, которая складывается в связи с реализацией минских договоренностей", — сказала она, отметив, что пока «прогресс, оптимистично выражаясь, обозрим».
Меркель напомнила, что накануне провела разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. «Несмотря на сложность ситуации, мы не должны ослаблять усилий, ведь речь идет о людях, — подчеркнула Меркель. — Германия и Франция будут и в дальнейшем вместе с Украиной и РФ искать выход из ситуации».