Меркель: «нормандская четверка» не должна ослаблять усилий в урегулировании в Донбассе

"Мы обсудили ситуацию, которая складывается в связи с реализацией минских договоренностей", — сказала она, отметив, что пока «прогресс, оптимистично выражаясь, обозрим».