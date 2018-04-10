Берлин хочет реализовать проект миротворцев в Донбассе, заявила Меркель

"К сожалению, прогресс в реализации минских соглашений очень ограничен… У нас нет настоящего перемирия, тем не менее, мы очень обстоятельно поговорили о том, что хотим продолжать стремиться к проекту миротворческой миссии на базе ООН", — сказала Меркель.

Она добавила, что Германия выступает за проведение обмена пленными, за соблюдение перемирия.

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