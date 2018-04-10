В Донецкой области около 60 тысяч человек остались без воды из-за аварии 

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Около 60 тысяч человек в четырех городах остались без воды из-за аварии на водопроводе на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, сообщила во вторник пресс-служба украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
"Из-за прорыва водовода «Карловка-Ровно» временно прекращена подача воды в следующие населенные пункты: Селидово, Украинск, Горняк, Новогродовка (в общем 60 тысяч человек)", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Специалисты проводят ремонтные работы, подачу воды планируют восстановить к концу дня во вторник.