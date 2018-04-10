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Госдума приняла в первом чтении законопроект о регистрации лицензий на недра в Крыму
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о регистрации лицензий на недра в Крыму 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в России вводится новый порядок регистрации лицензий на пользование недрами в Крыму. Документ инициировало правительство РФ.
"В целях лицензирования участков недр, расположенных в Черном и Азовском морях и лицензии, на которые были выданы официальными органами Украины, законопроектом предлагается установить, что право пользования такими участками недр будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Действующая редакция закона предполагает, что с 1 октября 2015 года лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и иными официальными органами Украины до дня воссоединения Крыма с Россией, признаются недействительными.
Законопроектом устанавливается, что правительство России будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий.
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