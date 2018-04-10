Минздрав Украины рекомендовал врачам учиться по сериалам «Доктор Хаус» и «Клиника»

КИЕВ, 10 апреля. / ТАСС /. Министерство здравоохранения Украины рекомендовало врачам повышать квалификацию с помощью просмотра сериалов на медицинскую тему.

"Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

По мнению минздрава, герои сериалов «используют не только популярные разговорные фразы, но и пользуются медицинской терминологией, а также ведут диалоги с пациентами», что позволит практикующим врачам «научиться быстро ориентироваться, о чем идет речь».

В качестве учебного материала в ведомстве перечислили американские сериалы «Доктор Хаус», «Скорая помощь», «Клиника», «Части тела», «Анатомия страсти», отметив, что данный перечень не является исчерпывающим.

Медицинская реформа

19 октября 2017 года Верховная рада одобрила проведение на Украине медицинской реформы, которая начала действовать поэтапно с 1 января 2018 года. 2 апреля также началась национальная кампания «Врач для каждой семьи», по которой жители страны должны определиться и выбрать врача. Предполагается, что с 1 августа заведения первичной помощи начнут получать от Нацслужбы здоровья оплату медицинских услуг по принципу «деньги идут за пациентом».

По замыслу минздрава , они смогут решать большинство проблем пациентов. В рамках преобразований на Украине также отменяют вызов врача на дом, вместо этого пациенты смогут обращаться к врачу напрямую по телефону. Отменяется также диспансеризация населения как «неэффективная модель здравоохранения». Вместо этого предполагается проводить скрининговые осмотры для групп риска.

Кроме того, с 13 марта минздрав отменил многочисленные формы первичной учетной документации и медицинские карты школьников и студентов. Не будут нужны и карты для поступления в школу или в детский сад.

Вместе с тем уже сейчас у предстоящей реформы немало критиков. Так, глава Федерации свободных медицинских профсоюзов Олег Панасенко считает, что реформа сделает медицинскую помощь для большинства жителей страны еще менее доступной. По его словам, главные подводные камни реформы — «уменьшение финансирования лечебных учреждений и сокращение врачей». «На Украине власть создает такие условия, что лечиться людям будет негде, — считает Панасенко. — Уже идут массовые сокращения врачей и койко-мест. Только в текущем году на Украине будет ликвидировано 3 тыс. коек и уменьшено финансирование больниц».