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Директор ФСБ рассказал о том, как Керченский пролив прикрыт от украинских националистов-диверсантов
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Директор ФСБ рассказал о том, как Керченский пролив прикрыт от украинских националистов-диверсантов 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Глава ведомства сообщил, что силовые структуры контролируют обстановку в акватории Керченского пролива и в воздушном пространстве над ней.
«Их силы и средства подготовлены к согласованным действиям при возникновении угрозы террористических посягательств на возводимые объекты, в том числе со стороны приверженцев радикальных идеологий, а также спецслужб и националистических организаций Украины, вынашивающих намерение совершить диверсии на территории Крымского полуострова», — заявил директор ФСБ Александр Бортников.
В числе приоритетных задач общегосударственной системы противодействия терроризму он назвал антитеррористическую защиту Крымского моста. В связи с предстоящим в мае открытием автомобильного движения по переправе организации-застройщики и государственные органы должны обеспечить транспортную безопасность моста в соответствии с требованиями, предъявляемыми как к эксплуатируемым, так и к строящимся объектам.
«В совершенствовании нуждается нормативная правовая база, регламентирующая вопросы установления зон безопасности объектов транспортной инфраструктуры, в целях создания условий для пресечения неасанкционированных проникновений в примыкающую к объектам водную среду», — сказал Бортников.
В ответ на захват судна «Норд» Погранслужбой Украины российская сторона создала в Азово-Черноморском территориальном управлении оперативную группу, которая координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями, обеспечивая информирование о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Кроме того, сотрудникам рыбопромышленной отрасли рекомендовано предварительно уведомлять погрануправления о выходе судна и изменении дислокации, а в случае чрезвычайной ситуации выходить на связь на определённой частоте.
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