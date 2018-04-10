Директор ФСБ рассказал о том, как Керченский пролив прикрыт от украинских националистов-диверсантов

Глава ведомства сообщил, что силовые структуры контролируют обстановку в акватории Керченского пролива и в воздушном пространстве над ней.

Александр Бортников. «Их силы и средства подготовлены к согласованным действиям при возникновении угрозы террористических посягательств на возводимые объекты, в том числе со стороны приверженцев радикальных идеологий, а также спецслужб и националистических организаций Украины , вынашивающих намерение совершить диверсии на территории Крымского полуострова», — заявил директор ФСБ

В числе приоритетных задач общегосударственной системы противодействия терроризму он назвал антитеррористическую защиту Крымского моста. В связи с предстоящим в мае открытием автомобильного движения по переправе организации-застройщики и государственные органы должны обеспечить транспортную безопасность моста в соответствии с требованиями, предъявляемыми как к эксплуатируемым, так и к строящимся объектам.

«В совершенствовании нуждается нормативная правовая база, регламентирующая вопросы установления зон безопасности объектов транспортной инфраструктуры, в целях создания условий для пресечения неасанкционированных проникновений в примыкающую к объектам водную среду», — сказал Бортников.