Эксперт: Украина дарит своих граждан Польше и Германии

Эксперт сказал, что Польша на 2018 год поставила задачу максимально увеличить количество легально работающих мигрантов. Так, по данным за третий квартал 2016 года, на основании трудовых договоров, когда производятся отчисления в местный пенсионный фонд и фонд соцстрахования, в Польше работало 172 тысяч украинцев.

Третий квартал 2017 года там официально работало уже 308 тысяч украинцев, а на начало 2018 года этот показатель увеличился до почти 400 тысяч человек.

При этом в Польше нелегально трудятся порядка 800 тысяч граждан Украины . И если эти нелегалы будут официально платить налоги польскому государству, это будет лучшим механизмом для исполнения соцобязательств.

«Один из примеров: в марте польская инспекция труда открыла горячую линию, на которую может позвонить любой украинец и задать вопрос по легальному трудоустройству или оставить жалобу на своего работодателя. И ему на украинском ответит польский чиновник», — пояснил аналитик.

По прогнозам Воскобойника, трудовые мигранты с Украины массово интересны не только Польше — через 3-5 лет так же массово их начнёт привлекать Германия . Всему виной старение и депопуляция Европы — ей нужны новые рабочие руки. А легализация трудовой миграции будет приобретать все больший масштаб.

«Украинцы продолжают покидать свой дом, прежде всего, из-за низкого уровня зарплаты и негативной экономической ситуации в стране и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Ещё один фактор — это война на востоке. Это все подталкивает граждан к выезду за рубеж», — подчеркнул эксперт.