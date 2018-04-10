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Эксперт: Украина дарит своих граждан Польше и Германии
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Эксперт: Украина дарит своих граждан Польше и Германии 

Украина.ру 38 минут назад
Фото: Украина.ру
Эксперт сказал, что Польша на 2018 год поставила задачу максимально увеличить количество легально работающих мигрантов. Так, по данным за третий квартал 2016 года, на основании трудовых договоров, когда производятся отчисления в местный пенсионный фонд и фонд соцстрахования, в Польше работало 172 тысяч украинцев.
Третий квартал 2017 года там официально работало уже 308 тысяч украинцев, а на начало 2018 года этот показатель увеличился до почти 400 тысяч человек.
При этом в Польше нелегально трудятся порядка 800 тысяч граждан Украины. И если эти нелегалы будут официально платить налоги польскому государству, это будет лучшим механизмом для исполнения соцобязательств.
«Один из примеров: в марте польская инспекция труда открыла горячую линию, на которую может позвонить любой украинец и задать вопрос по легальному трудоустройству или оставить жалобу на своего работодателя. И ему на украинском ответит польский чиновник», — пояснил аналитик.
По прогнозам Воскобойника, трудовые мигранты с Украины массово интересны не только Польше — через 3-5 лет так же массово их начнёт привлекать Германия. Всему виной старение и депопуляция Европы — ей нужны новые рабочие руки. А легализация трудовой миграции будет приобретать все больший масштаб.
«Украинцы продолжают покидать свой дом, прежде всего, из-за низкого уровня зарплаты и негативной экономической ситуации в стране и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Ещё один фактор — это война на востоке. Это все подталкивает граждан к выезду за рубеж», — подчеркнул эксперт.
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