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Директор компании по трудоустройству назвал главную проблему украинцев в Польше
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Директор компании по трудоустройству назвал главную проблему украинцев в Польше 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Польша входит в число стран, которые принимают наибольшее количество трудовых мигрантов с Украины.
«Первая и основная проблема — это языковой барьер. С каждым днём ​​всё больше украинцев приезжает в Польшу из центральной и восточной Украины, где они часто даже не говорят на украинском. Поэтому им ещё сложнее понять польский язык, чем жителям западной Украины. Из-за незнания языка они имеют проблемы с адаптацией в работе, общении с польскими работниками», — сказал директор компании по трудоустройству иностранцев EastWestLink Анджей Коркус.
В Польше периодически фиксируются случаи нападения на выходцев с Украины на почве национальной ненависти. В августе поляк ударил по лицу 24-летнего сотрудника кебаб-кафе, после того, как узнал, что он украинец. Позже на подмогу дебоширу пришли ещё двое парней. Пострадавшего госпитализировали с травмами руки и головы.
По словам Коркуса, обеспечение нормальных условий труда и проживания для украинцев необходимо для того, чтобы остановить отъезд поляков на заработки в другие страны.
В августе 2016 года посол Украины в Польше Андрей Дещица сказал, что его соотечественники заняли рабочие места, освободившиеся после отъезда многих поляков на заработки в Германию и Великобританию, однако после Brexit они вернутся на Родину, поэтому украинцы могут остаться безработными.
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